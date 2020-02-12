  • BIST 121.172
  • Altın 303,828
  • Dolar 6,0357
  • Euro 6,5861
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 8 °C
»

ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma

ABD askerleri, Suriye’nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim unsurunu öldürdü. ABD savaş uçakları, yaşanan gerginliğin ardından rejime ait 2 askeri noktayı vurdu.
ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma

AA'nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha", Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esed rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı.

Kaynaklar, devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtti. 

Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık verdi.

Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke kent merkezine dönerken, sivil kılığındaki Şebbihalar da dağıldı.

ABD hava saldırısı yaptı
Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenledi. 

ABD askerlerinin devriye hattında, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktalarının olduğu biliniyor. 

ABD güçleri, geçen hafta Haseke'de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın 2 yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı. 

Öte yandan rejimin haber ajansı SANA, olaya ilişkin geçtiği son dakika haberde, ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğü ve birinin yaralandığını iddia etti. 

ABD, petrol sahalarında varlık gösteriyor
ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölge son dönemde ABD-Rusya çekişmesine sahne oluyor. ABD güçleri, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 5 kez keserek dönmelerine sebep olmuştu.

RUS ASKERLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

ABD askerleri ile Suriye ordusuna bağlı güçlerin Kamışlı şehrinde çatışması sonrası Rusya'ya ait askeri birlikler bölgeye intikal etti

 

dasd.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya'ya gidecek12 Şubat 2020 Çarşamba 13:05
  • Erdoğan’dan net sözler: Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini vuracağız12 Şubat 2020 Çarşamba 11:24
  • Adalet Bakanı Gül'den 'Kadir Şeker' açıklaması12 Şubat 2020 Çarşamba 10:51
  • İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yatak altlarına gizlenmiş halde bulundular12 Şubat 2020 Çarşamba 10:33
  • Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi12 Şubat 2020 Çarşamba 10:30
  • Türkiye ile Almanya'dan eş zamanlı operasyon: Onlarca kişi yakalandı12 Şubat 2020 Çarşamba 10:10
  • HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu12 Şubat 2020 Çarşamba 10:07
  • Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller12 Şubat 2020 Çarşamba 09:55
  • İdil Devlet Hastanesi'nde yangın12 Şubat 2020 Çarşamba 09:53
  • Jeffrey İdlib için Ankara'da!12 Şubat 2020 Çarşamba 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti