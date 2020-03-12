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ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı

ABD, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan seyahatleri 30 gün boyunca durdurdu.
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı

ABD'de koronavirüs ölümleri ve vakaların artmasıyla tedbirler de sıkılaştırıldı.

Washington'da OHAL ilan edilmesinin ardından Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AB BAŞARISIZ OLDU"

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.

"AVRUPA'DAN ABD'YE TÜM SEYAHATLERİ ASKIYA ALIYORUZ"

Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

KISITLAMALAR TİCARET VE KARGOYU ETKİLEMEYECEK

Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti.

Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

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