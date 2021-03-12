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ABD Başkanı Biden: 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak

ABD Başkanı Joe Biden, tüm eyaletlere, 1 Mayıs'a kadar 18 yaş üzeri herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hakkının tanımlanması ve aşı olmak için sıraya alınması talimatı verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Biden: 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkenin kapanmaya gitmesinin 1. yılında ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yaptı.

Salgının, insanların hayatında birçok şeyi değiştirdiğini ve herkesin bir şeyler kaybettiğini dile getiren Biden, isim vermeden Donald Trump yönetimine de yüklenerek, "1 yıl önce bugün, pandemi nedeniyle her şey durdu. Virüs sessizlikle karşılandı ve günler, haftalar, aylar boyunca inkar nedeniyle kontrolsüz biçimde yayıldı. Bu durum da daha çok ölüme, enfeksiyona, strese, yalnızlığa yol açtı. 2019'daki fotoğraf ve videolar, başka bir çağda çekilmiş gibi." dedi.

Biden, ABD'de şu anda Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 527 bin 726'yı bulduğuna işaret ederek, "Bu rakam, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarındaki can kayıplarından daha fazla." ifadesini kullandı.

Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarına dikkati çekti
Salgının, insanların hayatını olumsuz etkilediğini ve zaman zaman onları ayrıştırdığını vurgulayan Biden, "Asya kökenli Amerikalılara karşı korkunç nefret suçları işlendi. Bu insanlar saldırıya, tacize, suçlamalara maruz kaldı, günah keçisi ilan edildi. Onlardan birçoğu şimdi ön saflarda pandemiyle savaşıyor. Bu nefret suçları, yanlış, Amerika'ya yakışmıyor ve artık bitmeli." diye konuştu.

Biden, seçildikten sonra kendilerine "ilk 100 günde 100 milyon doz aşı" hedefi koyduklarını anımsatarak, "Biz şimdi bu hedefe ulaşmıyoruz, bu hedefi aşıyoruz. Görevimizin 60. gününde (10 gün sonra) bu hedefe ulaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla ilgili atacakları adımları da açıklayan Biden, "Öncelikle, tüm eyaletlere, 18 yaşın üzerindeki tüm erişkinlere 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlamaları talimatı veriyoruz. Bir kez daha söylüyorum 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak. Ancak bu, herkesin anında aşı olacağı anlamına gelmez, aşı için sıraya girmiş olacaksınız." dedi.

Mayıs sonuna kadar herkese yetecek kadar aşı stoğu hedefi
Mayıs sonuna kadar herkese yetecek kadar aşı stoğuna ulaşma hedeflerinin olduğunu hatırlatan Biden, aşılamaların hızlandırılması için emekli hemşire ve doktorlar ile askeri personel ve acil yardım çalışanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Aşı kayıtları için yeni bir web sitesi kuracaklarını aktaran Biden, okulların bir an önce açılması için servis şoförleri ve okul çalışanlarının aşılanmasına da hız vereceklerini söyledi.

Biden, kısmi açılma için 4 Temmuz'u işaret etti
Gelecek günlerde, aşılanan kişilere yönelik kısıtlamalarda değişiklik yapılacağını vurgulayan Biden, "Son olarak, buradan herkese elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Bu virüsü yenene kadar rahat uyumayacağım. Ama bunun için Amerikan halkının da üzerine düşeni yapmasına ihtiyacım var. Herkes ama herkes aşılanmalı." çağrısını dile getirdi.

Başkan Biden, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da, kısmi açılmayı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Virüse karşı gardların düşürülmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Ancak tam 1 yıl süren kara günlerin ardından, şimdi güzel günler için umut ve ışık var. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, ülke yakında aşılanmış, ekonomimiz düzene girmiş, çocuklarımız okula gidiyor olur ve bir kez daha bu ülkenin zoru başardığını gösterebiliriz." mesajını verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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