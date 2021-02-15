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ABD Başkanı Biden, 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak

ABD Başkanı Biden, 19 Şubat Cuma günü sanal olarak düzenlenecek G7 liderler zirvesine katılacak. Biden'ın gündeminde, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve küresel ekonominin yeniden inşası konuları yer alacak.
ABD Başkanı Biden, 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, geçen sene nisan ayından bu yana ilk kez düzenlenecek G7 liderler zirvesinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve küresel ekonomin yeniden inşası konularını ele alacağı belirtildi.

Biden'ın zirvede Kovid-19 aşısının üretimi, dağıtımı ve tedariki ile ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar tehdidine karşı sağlık finansmanları kurulması konusunda iş birliği yapmaya odaklanacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in neden olduğu ekonomik güçlükler ve küresel iklim krizinin de gündeminde olacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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