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ABD Başkanı Biden, BMGK üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle çevrim içi görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle yaptığı çevrim içi toplantıda, Myanmar, Etiyopya, Libya, Suriye ve Yemen gibi bölgesel krizlerde BMGK'nin adım atması gerektiğini vurguladığı bildirildi.
ABD Başkanı Biden, BMGK üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle çevrim içi görüştü

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün BMGK üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Biden'ın toplantıda, ABD'nin küresel liderliği, değerlere bağlılığı ve BM gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkileri tekrar güçlendirme vurgusu yaptığı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının sona erdirilmesi, küresel sağlık güvenliğinin geliştirilmesi, ülkelerin eşit ve sürdürülebilir ekonomik iyileşme sürecine girmesi için küresel ortaklar ve çok taraflı kurumlarla çalışmanın önemine işaret eden Biden'ın, ABD'nin BM İklim ve Güvenlik Dostları Grubuna resmi olarak katılma isteğini de dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Biden, ABD'nin BMGK dönem başkanlığı sürecinde BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in liderliğine teşekkür etti. Biden ayrıca, Myanmar, Etiyopya, Libya, Suriye ve Yemen gibi bölgesel krizlerde BMGK'nin adım atması gerektiğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda Biden'a İklim Özel Temsilcisi John Kerry ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer'ın eşlik ettiği, bu isimlerin de grubu, iklim değişikliği ve bölgesel güvenlik konularında bilgilendirdiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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