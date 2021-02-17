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ABD Başkanı Biden: Donald Trump hakkında konuşmaktan yoruldum

ABD Başkanı Joe Biden, "4 yıl boyunca tüm haberlerde Trump vardı. Gelecek 4 yıl boyunca tüm haberler Amerikan halkı hakkında olacak. Trump hakkında konuşmaktan yoruldum." dedi.
ABD Başkanı Biden: Donald Trump hakkında konuşmaktan yoruldum

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ı artık geride bırakmaları gerektiğine işaret ederek, "4 yıl boyunca tüm haberlerde Trump vardı. Gelecek 4 yıl boyunca tüm haberler Amerikan halkı hakkında olacak. Trump hakkında konuşmaktan yoruldum." dedi.

ABD Başkanı Biden, CNN'de canlı olarak yayınlanan programa katılarak salonda bulunan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki durumu, aşılama çalışmalarındaki gidişat ve sürecin ekonomik yansımalarının konuşulduğu programda Biden, Amerikan halkından yönetime güvenmelerini istedi.

Biden, Trump döneminde aşılama çalışmaları konusunda yeterince sağlıklı hazırlık yapılmadığını savunarak, "Biz göreve geldiğimizde çok az sayıda aşı vardı elimizde. Yaptığımız anlaşmalarla temmuz ayı sonuna kadar 600 milyon doz aşı almayı garantiledik. Bu da tüm halka yetecek aşımız olacak anlamına geliyor." dedi.

Aşıya erişim sağlayan herkesin mutlaka aşı olmasını tavsiye eden Biden, yıl sonuna kadar salgının bugünkünden çok daha gerilemiş olacağına inandığını belirtti.

Biden okulların yüz yüze kademeli şekilde eğitime başlayabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, ancak bu işlemlerin bir gecede bitecek işler olmadığını kaydetti.

1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini çıkarmaya kararlı olduklarını da ifade eden Biden, hem bireylere doğrudan nakit desteğinin önemli olduğunu hem de küçük ölçekli işletmelerin maksimum seviyede destekleneceğini vurguladı.

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında aklanmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Biden, artık Trump'ı geride bırakmaları gerektiğine işaret ederek, "4 yıl boyunca tüm haberlerde Trump vardı. Gelecek 4 yıl boyunca tüm haberler Amerikan halkı hakkında olacak. Trump hakkında konuşmaktan yoruldum." dedi.

Trump'a yönelik açılması muhtemel herhangi bir davaya Adalet Bakanlığının izin verip vermeyeceği konusunda Biden, Trump'la ilgili dava konusunda kendisinin değil, Adalet Bakanlığının karar vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Çin'le birçok alanda rekabet ettiklerini hatırlatarak, insan hakları ve demokrasi konusundaki kaygılarını Pekin'e iletmeye devam edeceklerini vurguladı.

Trump dönemindeki mülteci politikalarını da eleştiren Biden, ülkedeki 11 milyon yasa dışı göçmenin kademeli şekilde vatandaşlığa geçirilmesine yönelik süreçleri işleteceklerini ve Trump döneminde 5 bine kadar indirilen mülteci kabul limitini yeniden 125 bine çıkaracaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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