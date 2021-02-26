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ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Biden, ABD'nin evrensel insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı." bilgisi yer aldı.
ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi.

İki liderin, bölgesel güvenliği ele aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Yemen'deki iç savaşın bitirilmesi için Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından yürütülen yenilenmiş diplomatik çabaların ve İran destekli grupların saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın korunması konusunda ABD'nin kararlılığının vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin Suudi aktivistlerin salıverilmesini olumlu karşıladıklarına işaret edildiği aktarılarak, "Başkan Biden, ABD'nin evrensel insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı." bilgisi yer aldı.

Biden'ın Kral Selman'a, ikili ilişkileri güçlü ve şeffaf yapmak için çalışacağının sözünü verdiğinin belirtildiği açıklamada iki liderin ortak çıkar ve endişe konularında birlikte çalışılması için mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaşıkçı raporu Biden-Selman görüşmesinin sonrasına ertelenmişti
Öte yandan ABD basını, perşembe günü açıklanması beklenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun, açıklanma tarihinin ertelendiğini duyurmuştu.

Basına konuşan kaynaklar, söz konusu raporun Biden'ın Kral Selman ile yapacağı telefon görüşmesi sonrasına ertelendiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi mevkidaşı ile insan haklarına ilişkin ilerlemeleri görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'un, telefon görüşmesinde, bu ülkede insan hakları konusundaki ilerlemeleri ele aldıkları bildirildi.

ABD'de, Joe Biden yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporun açıklanması ile birlikte sorumlulara karşı adım atacağı konuşulurken, Blinken'ın, Suudi mevkidaşını araması dikkati çekti.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Blinken ve Bakan Faysal bin Ferhan El Suud, Suudi Arabistan'ın yasal ve yargısal reformlar dahil insan hakları konusunda kaydettiği ilerlemeyi ve Suudi Arabistan'ın savunulması için artırdığımız ortak çabalarımızı ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki bakanın, aynı zamanda Yemen'deki savaşın bitirilmesi, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve ekonomik kalkınma konularını da görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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