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ABD Başkanı Biden: Trump Senato'da aklansa da suçlama tartışma götürmez

ABD Başkanı Biden, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan eski Başkan Trump Senato'da aklansa da suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirtti.
ABD Başkanı Biden: Trump Senato'da aklansa da suçlama tartışma götürmez

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti.

Senato'nun kararına rağmen Trump'a yönelik suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten Biden, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı.'' ifadesini kullandı.

ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan Biden, ''Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz.'' görüşünü paylaştı.

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Trump, Senato'daki yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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