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ABD Başkanı Biden uçağa binerken 3 kez düştü

ABD Başkanı Biden uçağa binerken 3 kez düştüABD, (DHA)- ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One'a binerken 3 kez düştü. Talihsiz kazanın anları kameralara saniye saniye yansıdı.
ABD Başkanı Biden uçağa binerken 3 kez düştü

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde talihsiz bir kaza geçirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra uçağa binmek üzere merdivenleri çıkan Başkan Biden'ın ayağı üç kez takıldı. Biden daha sonra yere kapaklandı.Talihsiz kazanın anları kameralara saniye saniye yansıdı. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre Biden'ın düşmesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ESKİ BAŞKAN TRUMP'IN OĞLUNDAN ELEŞTİRİ

Eski Başkan Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. başta olmak üzere pek çok Cumhuriyetçi’den eleştiri geldi. Donald Trump Jr, Biden’ın düşüşünü fazla önemsemeyen ülkedeki ana akım medyayı eleştirdi.

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