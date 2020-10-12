  • BIST 1.166
  • Altın 489,541
  • Dolar 7,8810
  • Euro 9,3113
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
»

ABD Başkanı Trump: Başkan savaşmak için çok iyi durumda

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu ve kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini belirterek, "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda." dedi.
ABD Başkanı Trump: Başkan savaşmak için çok iyi durumda

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini açıkladı.

Bugün Amerikan Fox haber kanalına konuşan Trump, "Bağışıklığım var, Başkan savaşmak için çok iyi durumda." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, televizyon programında, "virüs bulaştırıcı olup olmadığı" konusuna bir açıklık getirmezken, seçim kampanyası çalışmalarına hazır olduğu mesajını verdi.

Trump'ın her gün en az 1 veya 2 etkinlikte seçmenleri ile buluşması bekleniyor
Trump'ın pazartesi günü seçim mitingi için Florida'ya gitmesi, takip eden günlerde de her gün en az 1 veya 2 etkinlikte seçmenleri ile buluşması bekleniyor.

Donald Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez dün halka açık bir etkinliğe katılarak, yüzlerce Amerikalıya hitap etmişti.

Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte ülkenin farklı yerlerinden gelen destekçileri ile buluşurken, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise ABD Başkanı'nın Kovid19'a ilişkin negatif test raporu alıp almadığı konusuna değinilmemişti.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi günü taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, yaptığı son açıklamada, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı12 Ekim 2020 Pazartesi 09:03
  • Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem12 Ekim 2020 Pazartesi 09:03
  • Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın12 Ekim 2020 Pazartesi 09:03
  • KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı12 Ekim 2020 Pazartesi 09:01
  • Ege'de peş peşe 2 deprem12 Ekim 2020 Pazartesi 09:01
  • ABD Başkanı Trump: Başkan savaşmak için çok iyi durumda12 Ekim 2020 Pazartesi 09:01
  • Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak12 Ekim 2020 Pazartesi 09:00
  • Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı12 Ekim 2020 Pazartesi 09:00
  • Ankara'daki Çayırhan Gölü'nde toplu balık ölümü11 Ekim 2020 Pazar 21:29
  • KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı11 Ekim 2020 Pazar 21:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti