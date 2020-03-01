ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la Patriot'ları konuşuyoruz

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patriot füze sistemlerini konuştuklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'da NTV muhabirinin sorusuna yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan'la Patriot'ları konuşuyoruz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR

Katar'da ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Patriot füzeleriyle ilgili olarak "Şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ABD'den Patriot füzeleri alıp alınmayacağı tartışmalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "ABD'nin özellikle Patriot konusunda, şu anda sadece İspanya'nın Patriotları var Adana'da, bunları geri gönderebilirler. Şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. ABD'nin Patriot'ları daha önce Gaziantep'te vardı. Bunları tekrar gönderebilirler. Özellikle NATO müttefiki olan Türkiye'nin müttefikleri tarafından desteklenmesi gerekiyor. Biz gerekeni yapıyoruz ama NATO'nun kuruluş amacı, ayakta kalma sebebi budur" dedi.