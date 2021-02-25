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ABD, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmeme çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Myanmar vatandaşlarının, mahkeme kararına rağmen Malezya'dan sınır dışı edilmesinden kaygı duyuyoruz." dedi.
ABD, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmeme çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Malezya'nın Myanmar uyruklu göçmenleri, Malezyalı mahkemenin kararına rağmen sınır dışı etmesinin kaygı verici olduğunu belirterek, bölge ülkelerine Myanmarlı göçmenleri iade etmemeleri çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Price, 1 Şubat'taki darbeden bu yana Myanmar'da kargaşa olduğunu hatırlatarak, "Myanmar vatandaşlarının, mahkeme kararına rağmen Malezya'dan sınır dışı edilmesinden kaygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Price, "Bölgede Myanmarlı göçmenleri iade etmek isteyen tüm ülkelere, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNCHR) bu insanların güvenliği konusunda bir kaygıları olup olmadığını tespit edene kadar Myanmar'a iadelerini durdurma çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar ordusunun uzun bir insan haklarını ihlal geçmişinin bulunduğunu belirten Price, ABD'nin insani yardıma muhtaç azınlıklara yardım etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Malezya Göç İdaresi, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan 1200 Myanmar vatandaşının 23 Şubat'ta, Myanmar donanmasının iş birliğinde ülkelerine iade edileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları grupları, göçmenlerin arasında zor durumdaki kadın ve çocukların bulunabileceğine dikkati çekerek Malezya’ya bu karardan vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi Myanmar uyruklu göçmenlerin iade edilmesini geçici olarak durdurmuştu.

Ancak buna rağmen göçmenlerin bir kısmının iade edildiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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