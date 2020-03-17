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ABD borsalarında koronavirüs etkisi

S&P 500 endeksinin açılışta yüzde 8 düşmesiyle devre kesici uygulaması devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.
ABD borsalarında koronavirüs etkisi

Dünyayı saran koronavirüs, ABD borsalarına da sıçradı.

New York borsası, politika yapıcıların piyasaları sakinleştirmek için likidite sağlayarak koordineli hareket etme kararı almasına rağmen haftanın ilk işlem gününe, sert düşüşle başladı.

BORSA DEVRE KESTİ

Açılışta S&P endeksinin yüzde 8 düşmesiyle panik satışları önlemek için borsa devre kesti.

Açılışta Dow Jones endeksi, 2.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 9,71 azalışla 20.935,16 puandan işlem gördü.

İŞLEMLER 15 DAKİKA DURDURULDU

Nasdaq endeksi de yüzde 6,12 düşüşle 7.392,73 puandan işlem görmeye başladı.

S&P 500 endeksinin ise açılışın hemen ardından yüzde 8 düşmesiyle borsa, panik satışlarını önlemek için devre kesti ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMLERİ

ABD Merkez Bankası (Fed), dün, koronavirüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek amacıyla 17-18 Mart'taki FOMC toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.

Banka, ayrıca, 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ipoteğe dayalı tahviller olmak üzere toplam 700 milyar dolar parasal genişleme yapacağını duyurmuştu.

SWAP HATTINI GENİŞLETTİLER

Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kanada (BOC), İngiltere (BoE), Japonya (BoJ) ve İsviçre (SNB) merkez bankalarının aralarında bulunduğu 6 banka ise küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı almıştı.

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