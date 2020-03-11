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ABD, Çin'i koronavirüsü örtbas etmekle suçladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyadan binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili Çin'i suçladı.
ABD, Çin'i koronavirüsü örtbas etmekle suçladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Vuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu." açıklamasında bulundu. 

O'Brien, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Heritage Foundation (Miras Vakfı) panelinde, ABD'nin ulusal güvenlik öncelikleri hakkında yeni bir iddia ortaya attı. 

"VİRÜS ABD'DEN ÇIKMADI"

ABD'de etkisini artıran Kovid-19 konusunda değerlendirmelerde bulunan O'Brien, "Bu virüs, ABD'den değil Çin'den çıktı. Bunun üzerinden de hayli zaman geçti." dedi.

O'Brien, ABD'nin şu anda virüsle mücadelede iyi bir noktada bulunduğunu savunarak, sözlerine şöyle devam etti:

ÇİN VİRÜSÜ SAKLADI İDDİASI

"Vuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu. Çin'den virüsün gidişatı hakkında gerekli bilgileri alıp, gerekli iş birliklerini yapsaydık, sahada Dünya Sağlık Örgütü ile ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi ekipleri olsaydı, Çin'de ve dünyada şu anda yaşananların önüne geçebilirdik." 

O'Brien, Suriye'deki duruma da değinerek, buradaki durumun zor olduğunu ve mülteci meselesinde Türkiye'yi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. 

Kabinesindeki değişikliklerle sık sık gündeme gelen Başkan Donald Trump ile çalışmanın bir "ayrıcalık" olduğuna işaret eden O'Brien, "Başkanın ekibindeyseniz, bazı konularda anlaşamıyor ve bu konuları bir kenara bırakamıyorsanız, belki de artık eyalet kongresi ya da ABD Kongresi için yarışıp orada bir şeyler yapmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

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