ABD' de koronavirüs bütçesi onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, koronavirüs ile mücadeleye yönelik önlem alınabilmesi için öngörülen 8,3 milyar dolarlık bütçe tasarısına omay verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ABD'de görüldü. Amerika eyaletinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

231 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyaletin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi.

Amerika'nın en kalabalık şehri Seattle’da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini arttırırken, yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde duyuru yapıyor.

8.3 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE TASARISI KABUL EDİLDİ

Koronavirüs salgınına karşı önlem alabilmesi için ABD Temsilciler Meclisi, 8.3 milyar dolarlık acil bütçe tasarısını kabul etti.

Bütçe tasarısına göre Korona virüsü için aşılar ve teşhisler geliştirilmesi için 3 milyar dolar, halk sağlığı müdahale çabaları için 2,2 milyar dolar, tıbbi malzeme ve diğer sağlık hizmeti hazırlık için de 1 milyar dolar ayrılacak.

EKONOMİK ZARARLAR DA ÖN PLANDA

Öte yandan küçük işletmelerin krizden kaynaklanan ekonomik zararlardan kurtulmasına yardımcı olmak için düşük faizli krediler bütçe tasarısında yer aldı.

Salgının kontrol altına alınması için denizaşırı çabalara yardımcı olmak amacıyla de 1,25 milyar dolarlık bütçe belirlendi.