  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 23 °C
»

ABD' de Trump - Biden düellosunun ikinci turu iptal

ABD'de Trump ve Demokrat partili rakibi Biden'ın kozlarını paylaşacağı ikinci canlı yayın tartışması iptal oldu.
ABD' de Trump - Biden düellosunun ikinci turu iptal

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi yapılacak televizyon münazarasının ikinci turu iptal edildi. Münazarayı organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD), Başkan Trump’a geçen hafta Covid-19 teşhisi konulmasının ardından 15 Ekim için öngörülen münazaranın ikinci turunu önlem amaçlı olarak kapalı stüdyo yerine video yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyordu.
 

ABD BAŞKANI TRUMP TV DÜEOLLOSU İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta televizyonda özel seçim yayınında  karşı karşıya gelen Donald Trump ve rakibi Joe Biden'ın 15 Ekim'de ikinci kez televizyonda kozlarını paylaşmaları planlanıyordu. Eski Başkan Yardımcısı Biden bu fikre sıcak bakarken, Trump'ın seçim ekibi ise sanal düelloyu kesin bir dille reddetmişti. Trump, koronavirüs teşhisi konduktan sonra paylaştığı Twitter mesajında Miami’deki podyumda Biden’la tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemiş, “Harika olacak!” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babacan'dan Hatay'daki yangın açıklaması10 Ekim 2020 Cumartesi 16:29
  • ABD' de Trump - Biden düellosunun ikinci turu iptal10 Ekim 2020 Cumartesi 15:31
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi10 Ekim 2020 Cumartesi 15:31
  • Başkan Böcek'in yoğun bakım tedavisi sürüyor10 Ekim 2020 Cumartesi 12:54
  • Sivas'ta toprak yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı10 Ekim 2020 Cumartesi 12:54
  • ABD Başkanı Trump,canlı yayında öksürük krizine girdi10 Ekim 2020 Cumartesi 12:49
  • Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi10 Ekim 2020 Cumartesi 12:15
  • Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekliyor10 Ekim 2020 Cumartesi 12:10
  • Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı10 Ekim 2020 Cumartesi 12:09
  • Van'da PKK/KCK operasyonuna 4 tutuklama10 Ekim 2020 Cumartesi 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti