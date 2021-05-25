  • BIST 1.453
  • Altın 508,746
  • Dolar 8,4017
  • Euro 10,2950
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'de varılan ateşkesi destekleme amaçlı Orta Doğu turuna başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkesi desteklemek için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında Tel Aviv'e geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'de varılan ateşkesi destekleme amaçlı Orta Doğu turuna başladı

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inen Blinken'ı İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi karşıladı.

İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesi destekleme ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konularının gündemde olacağı tur kapsamında Blinken İsrail, Filistin, Mısır ve Ürdün'de temaslarda bulunacak.

Blinken'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Ashkenazi ile görüştükten sonra Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı daha sonra Mısır ve Ürdün'ü ziyaret edecek.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

ABD'den gelen baskıların ardından İsrail, 21 Mayıs'ta Mısır'ın ara buluculuğunda Filistinli direniş gruplarıyla ateşkese gitmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den Sedat Peker'e Süleyman Soylu ayarı: İçişleri Bakanı Yalnız Değildir25 Mayıs 2021 Salı 10:51
  • Adana’da 6,4 milyon kaçak makaron ele geçirildi25 Mayıs 2021 Salı 10:51
  • Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı25 Mayıs 2021 Salı 10:51
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze'de varılan ateşkesi destekleme amaçlı Orta Doğu turuna başladı25 Mayıs 2021 Salı 10:47
  • İsrail güçlerinin Ramallah'ta açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti25 Mayıs 2021 Salı 10:46
  • İsrail güçlerinin Ramallah'ta açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti25 Mayıs 2021 Salı 10:46
  • MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması: İçişleri Bakanı yalnız değildir25 Mayıs 2021 Salı 10:39
  • 2021’nin ilk 4 ayında 108 bin 171 trafik kazası yaşandı25 Mayıs 2021 Salı 10:23
  • FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı25 Mayıs 2021 Salı 10:22
  • Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuna 4 tutuklama25 Mayıs 2021 Salı 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti