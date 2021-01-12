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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Belçika'ya gidiyor

Görevi bırakmasına bir hafta kalan Pompeo'nun Belçika'ya seyahat etmesi dikkati çekti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Belçika'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu hafta Belçika'yı ziyaret edeceği ve orada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile görüşeceği bildirildi.

Görevi bırakmasına bir hafta kalan Pompeo'nun Belçika'ya seyahat etmesi dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığın seyahatle ilgili açıklamasında, Pompeo'nun "ABD ile Belçika arasında derin ve daimi ortaklığı yinelemek ve ABD'nin NATO'ya koşulsuz desteğini ifade etmek üzere 13-14 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret edeceği" ifade edildi.

Pompeo'nun Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes'le görüşeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Pompeo, transatlantik ittifakın önemine vurgu yapacak, NATO'nun transatlantik toplumu korumasındaki başarısını ve yeni güvenlik sınamalarına adapte olma konusundaki başarısına destek verecek ve ABD ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerin sağlamlığına vurgu yapacaktır."

20 Ocak'ta ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması ile Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı görevi sona ermiş olacak.

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