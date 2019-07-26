  • BIST 102.045
  • Altın 258,963
  • Dolar 5,6945
  • Euro 6,3425
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

ABD donanması da Hürmüz'e iniyor

Hürmüz Boğazı'nda İngiltere ile İran arasında tanker krizi sürerken, bölgeyi hareketlendirecek açıklama ABD'den de geldi.
ABD donanması da Hürmüz'e iniyor

ABD Savunma Bakanlığı adaylığı dün Senato'da onaylanan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bugün bakanlıkta medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'ın son zamanlarda Hürmüz Boğazı'nda bazı ülkelere ait gemileri alıkoymasına yönelik soru üzerine Esper, İran'ın bu tür hareketlerinin engellenmesi için Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini belirtti.

Esper, "İngilizler kendi gemilerine eşlik ediyor. Biz de risk değerlendirmesine göre kendi gemilerimize eşlik edeceğiz. Diğer ülkelerin de kendi gemilerini koruyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ancak bunun her gemiye bir savaş gemisi tahsis edileceği anlamına gelmediğini kaydeden Esper, ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin diğer ticari gemilere eşlik etmesinin İran için caydırıcı olacağını savundu.

NE OLMUŞTU?

İran'ın 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı. İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un geçen hafta HürmüzBoğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fırsatçılar uyduya takıldı26 Temmuz 2019 Cuma 01:49
  • ADB'den yaptırım açıklaması26 Temmuz 2019 Cuma 01:48
  • Filistin'den flaş İsrail kararı26 Temmuz 2019 Cuma 01:39
  • Mesut Özil'e bıçakla saldırı girişimi26 Temmuz 2019 Cuma 01:37
  • 'Küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı yok'25 Temmuz 2019 Perşembe 19:00
  • 61 yıllık lezzet turist çekiyor25 Temmuz 2019 Perşembe 18:00
  • Posta ve hızlı kargo taşımacılığında vergi düzenlemesi25 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
  • 'Batık uçak' deniz altı turizmini canlandırdı25 Temmuz 2019 Perşembe 16:48
  • Başkentte kurban satışı başladı25 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
  • ABD heyeti ile kritik görüşme sonrası Hulusi Akar resti çekti25 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti