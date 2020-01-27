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ABD elçiliğine saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçilik binasına yönelik roket saldırısı düzenlendi.
ABD elçiliğine saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçilik binasına yönelik roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda atılan 3 roketten birinin, büyükelçilik bünyesindeki restorana isabet ettiği bildirildi. Irak Başbakanı Abdulmehdi, saldırıyı doğrulayarak kınadı.

​Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi. 

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.

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