  • BIST 1.401
  • Altın 467,567
  • Dolar 7,7289
  • Euro 9,4665
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

ABD federal kurumlarına yönelik siber saldırının bilançosu ağırlaşıyor

Korsanların, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da eriştiği tespit edildi.
ABD federal kurumlarına yönelik siber saldırının bilançosu ağırlaşıyor

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıktı.

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu açıkladı.

İki kurumun yetkilileri söz konusu siber saldırıya ilişkin brifing aldıktan sonra, Kongre'nin ilgili komitelerine bu konuda tebligatların gönderildiği belirtildi.

Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonunun (FEDK) Yeni Meksika ve Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında ve ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresinin Güvenli Nakliyat Ofisinin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini ifade etti.

Bu kurumlara yönelik saldırının boyutlarına ilişkin detay verilmezken, korsanların FEDK'nin ağlarına daha fazla zarar verdiği kaydedildi.

FEDK'nin Siber Güvenlik ve Alt Yapı Güvenlik Ajansından (CISA) yardım istediği ancak Ajansın, FEDK için kaynak ayıramayacak derecede yoğun olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini belirterek, "Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik." dedi.

ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) yaptığı ortak açıklamada, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının yanı sıra, Hazine ve İç Güvenlik Bakanlıklarının da Rusya merkezli olduğundan şüphelenilen korsanların siber saldırılarına maruz kaldığı biliniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor18 Aralık 2020 Cuma 10:08
  • Büşra'yı öldüren eski eşe, indirimsiz 'ağırlaştırılmış müebbet'18 Aralık 2020 Cuma 10:08
  • Evinin balkonundan düşen Ergenekon sanığı hayatını kaybetti18 Aralık 2020 Cuma 10:07
  • İtalya Başbakanı Conte Libya'da Halife Hafter ile görüştü18 Aralık 2020 Cuma 10:05
  • ABD federal kurumlarına yönelik siber saldırının bilançosu ağırlaşıyor18 Aralık 2020 Cuma 10:04
  • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic: Fransa güvenlik yasa tasarısını insan haklarına saygılı hale getirmeli18 Aralık 2020 Cuma 10:03
  • Libya'da seçimlerin anayasal zeminini hazırlayacak hukuk komitesi kuruldu18 Aralık 2020 Cuma 10:03
  • Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak18 Aralık 2020 Cuma 10:02
  • İstanbul'da öğleden sonra hafif yağmur bekleniyor18 Aralık 2020 Cuma 10:01
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor18 Aralık 2020 Cuma 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti