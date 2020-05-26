"ABD, felakete koşuyor"

Amerikalı filozof Noam Chomsky, ABD'nin koronavirüs salgını ve iklim değişikliği gibi konularda aldığı yanlış kararlardan dolayı felakete koştuğunu bir "megaloman sosyopat" tarafından yönetildiğini söyledi.

Modern dil biliminin en önemli isimlerinden filozof Noam Chomsky, ABD’nin, Trump yönetiminin Covid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi konularda aldığı yanlış kararlardan dolayı felakete koştuğunu söyledi.

Salgın nedeniyle iki aydır evinden çıkmayan 91 yaşındaki düşünür, dünyada Covid-19’un en fazla can aldığı ülkesinde Beyaz Saray’ın sadece “seçim tarihlerine odaklanmış ve kendi çıkarlarını düşünen” bir “megaloman sosyopat” tarafından yönetildiğini de belirtti.

Chomsky, göreve gelmesinden itibaren genel sağlık yasasını iptal eden Trump’ı salgının önüne geçebilecek tüm uyarı sistemlerini de rafa kaldırarak ülkenin hastalığa hazırlıksız yakalanmasına neden olmakla suçladı.

‘PANDEMİ ATLATILIR, AMA İKLİM KRİZİ HAYIR’

Bununla birlikte pandeminin ne kadar tehlikeli olursa olsun bir şekilde atlatılacağını da söyleyen düşünür, kutuplardaki buzulların erimesinin, deniz seviyesinin yükselmesinin ve iklim değişikliğinin diğer sonuçlarının çözümsüz olduğunun altını çizdi. ABD’nin iklim anlaşmasından çıkarak felaketin daha da büyümesine neden olabileceğini söyleyen Chomsky, ilerleyen günlerde bu krize karşı mücadele veren güçlerin daha da somutlaşacağını ifade etti.

Chomsky’ye göre diğer bir sorun da Covid-19 nedeniyle kullanılmaya başlanan cep telefonu salgın takip uygulamaları. 91 yaşındaki entelektüel, artık her ürünün internete bağlanabildiğini ve böylece Google ve Facebook gibi teknoloji devlerine veri akışı gerçekleştiğini ve bu verilerin hükümetlere de gittiğini ileri sürdü.

“Teknoloji devlerinin hayatımızı kontrol etmesine izin verirsek Çin’e benzeriz” diyen düşünür, bu ülkede “sosyal kredi” sisteminin bulunduğunu, genelleşen yüz tanıma sistemi sayesinde herkesin takip edildiğini ve yanlış bir yere gitmeniz durumunda kredinizin düşürüldüğünü belirtti.

“Bunların sürmesi ya da sona ermesinin insanların elinde” diyerek iyimserliğini de kaybetmeyen düşünür, bu tür durumların ve hatta iklim değişikliğinin bile engellenebileceğini söyledi.