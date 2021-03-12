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ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, ortak bir açıklama yaparak, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 ülkenin Libya'daki son siyasi gelişmeden duyduğu memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, Libya halkının ülkede yeniden birliği sağlama konusundaki dirayetinin takdirle karşılandığı vurgulanırken, güvenoyu sürecine katkı sağlayan tüm aktörlere teşekkür edildi.

Ortak açıklamada, "Libya'daki kurumların birleşmesine ve ülkedeki krize siyasi bir çözüm bulunmasına giden yolda bu güvenoyu çok hayati bir adımdı. Berlin Süreci vasıtasıyla Libya halkını ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarını ortaklarımızla birlikte desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Siyasi sürecin bugüne kadar getirilebilmesindeki katkıları dolayısıyla Fayez Sarraj'a teşekkür edilen açıklamada, yeni geçici hükümetin 24 Aralık 2021'de yapılacak seçimlere kadar ülkedeki gidişatı sorumlu bir şekilde yönetmesinin önemine vurgu yapıldı, ayrıca 23 Ekim 2020'de varılan ateşkesin tamamen uygulanması gerektiği kaydedildi.

Ülkedeki tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin çekilmesinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, BM Libya Destek Misyonunun çabalarının da takdirle karşılandığı belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda Temsilciler Meclisi'nden 10 Mart'ta 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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