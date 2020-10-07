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ABD gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli yüksek hızlı transfer gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
ABD gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait, 103 metre uzunluğundaki 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli savaş gemisi, saat 15.15'te, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 

ABD Donanması'nın yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Carson City', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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