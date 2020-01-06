ABD güçleri, Iraklı yetkilileri bilgilendirdi

Irak'ta konuşlu ABD güçlerinin ülkeden çıkmaya yönelik prosedürleri hayata geçirmeye başladığı bildirildi.
Al Arabiya'nın aktardığına göre Irak makamlarına iletilen mesajda, "Koalisyon güçleri Irak'ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler almalı. Bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacak" ifadelerine yer verildi.
Reuters'ın haberinde ise, "ABD öncülüğündeki koalisyon, önümüzdeki günlerde ve haftalarda güçlerini Irak'tan çekeceğini bildiridi" denildi.
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