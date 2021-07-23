ABD, Haseke'de 400 teröriste silah ve baskın eğitimi verdi

BD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdürüyor. Haseke'nin Abdülaziz Dağları'nda 400 teröriste silahlı eğitim verildi. Eğitimlerde silah kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri anlatıldı.

Eğitimlerin bitmesiyle Abdülaziz Dağı’nda teröristler için sözde “mezuniyet töreni” düzenlendi. Törene terör örgütü YPG PKK güdümündeki SDG’nin elebaşlarından “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bazı ABD’li komutanlar da katıldı. 400 teröristin Haseke’de YPG/PKK saflarına katılacağı öğrenildi.

HASEKE VE DEYRİZOR EĞİTİM BÖLGESİ

ABD ve Fransa, Fırat’ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor’da YPG/PKK’lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu. Haseke’deki Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor’daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü. Eğitimlerde, silahların kullanımı, İHA’nın belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatılıyor. ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksinde de YPG/PKK’lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor. Suriye’de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK’lı teröristlere sık sık topçu atışı eğitimleri veriyor.