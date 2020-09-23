ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentisi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Üçüncü çeyrekte, güçlü perakende satışları, konut satışları, imalat sanayi büyümesi ve artan ticari faaliyetle desteklenen muazzam bir büyüme göreceğimize inanıyorum." dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu yılın üçüncü çeyreğinde "muazzam" bir büyüme beklediklerini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik teşvik paketleri ve ekonomik normalleşmeyle dikkate değer bir toparlanma sağlandığını ancak salgından sert bir şekilde etkilenen endüstriler için ilave desteğin gerektiğini ifade etti.

Mnuchin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin sunum yaptı.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Hazine Bakanlığı ve Fed'in sağladığı desteklere dair bilgilendirmede bulunan Mnuchin, "Her Amerikalının mümkün olan en kısa sürede işine dönmesi konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Mnuchin, ülke ekonomisinin tarihinin en hızlı toparlanmasını kaydettiğine dikkati çekerek "Üçüncü çeyrekte, güçlü perakende satışları, konut satışları, imalat sanayi büyümesi ve artan ticari faaliyetle desteklenen muazzam bir büyüme göreceğimize inanıyorum." dedi.

"Destek paketinin hala gerekli olduğuna inanıyorum"

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 24 büyümesinin beklendiğini belirten Mnuchin, hayata geçirilen teşvik paketleriyle toparlanmanın güçlü olduğunu aktardı.

Mnuchin, "CARES Yasası ile birlikte ekonomik normalleşme dikkate değer bir ekonomik toparlanma sağladı, ancak pandemiden sert bir şekilde etkilenen bazı endüstriler için ilave destek gerekebilir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın işçilere ve işletmelere destek sağlamakta kararlı olduğunun altını çizen Mnuchin, 4'üncü aşama yardım paketini geçirmek için Kongre ile çalışmaya devam ettiklerini anlattı. Mnuchin, "Hedeflenen bir destek paketinin hala gerekli olduğuna inanıyorum ve yönetim iki taraflı bir anlaşmaya varmaya hazır." dedi.

Fed Başkanı Powell'dan da ek destek vurgusu

Fed Başkanı Jerome Powell da Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik atılan adımların etkili olduğunu ancak Kongre'nin ekonomik mücadele için daha fazla para harcamasının gerekebileceğini ifade etti.

Ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Powell, istihdam ve genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.