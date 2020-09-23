  • BIST 1.104
  • Altın 464,293
  • Dolar 7,6647
  • Euro 8,9593
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentisi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "Üçüncü çeyrekte, güçlü perakende satışları, konut satışları, imalat sanayi büyümesi ve artan ticari faaliyetle desteklenen muazzam bir büyüme göreceğimize inanıyorum." dedi.
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentisi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu yılın üçüncü çeyreğinde "muazzam" bir büyüme beklediklerini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik teşvik paketleri ve ekonomik normalleşmeyle dikkate değer bir toparlanma sağlandığını ancak salgından sert bir şekilde etkilenen endüstriler için ilave desteğin gerektiğini ifade etti.

Mnuchin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin sunum yaptı.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Hazine Bakanlığı ve Fed'in sağladığı desteklere dair bilgilendirmede bulunan Mnuchin, "Her Amerikalının mümkün olan en kısa sürede işine dönmesi konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Mnuchin, ülke ekonomisinin tarihinin en hızlı toparlanmasını kaydettiğine dikkati çekerek "Üçüncü çeyrekte, güçlü perakende satışları, konut satışları, imalat sanayi büyümesi ve artan ticari faaliyetle desteklenen muazzam bir büyüme göreceğimize inanıyorum." dedi.

"Destek paketinin hala gerekli olduğuna inanıyorum"
ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 24 büyümesinin beklendiğini belirten Mnuchin, hayata geçirilen teşvik paketleriyle toparlanmanın güçlü olduğunu aktardı.

Mnuchin, "CARES Yasası ile birlikte ekonomik normalleşme dikkate değer bir ekonomik toparlanma sağladı, ancak pandemiden sert bir şekilde etkilenen bazı endüstriler için ilave destek gerekebilir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın işçilere ve işletmelere destek sağlamakta kararlı olduğunun altını çizen Mnuchin, 4'üncü aşama yardım paketini geçirmek için Kongre ile çalışmaya devam ettiklerini anlattı. Mnuchin, "Hedeflenen bir destek paketinin hala gerekli olduğuna inanıyorum ve yönetim iki taraflı bir anlaşmaya varmaya hazır." dedi.

Fed Başkanı Powell'dan da ek destek vurgusu
Fed Başkanı Jerome Powell da Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik atılan adımların etkili olduğunu ancak Kongre'nin ekonomik mücadele için daha fazla para harcamasının gerekebileceğini ifade etti.

Ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Powell, istihdam ve genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazır giyim ihracatı yükselişte22 Eylül 2020 Salı 11:13
  • Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'ndan değişiklik beklemiyor22 Eylül 2020 Salı 11:12
  • Gelir İdaresi'nden memnuniyet arttı22 Eylül 2020 Salı 11:12
  • Tüketici güven endeksi arttı22 Eylül 2020 Salı 11:11
  • BDDK duyurdu: Bankacılıkta yeni dönem21 Eylül 2020 Pazartesi 11:10
  • Borsa haftaya yatay başladı21 Eylül 2020 Pazartesi 10:35
  • TOGG'da üretimin başına Murat Akdaş geldi21 Eylül 2020 Pazartesi 10:35
  • Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı21 Eylül 2020 Pazartesi 09:52
  • BKM'nin 'Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri' faaliyetlerine onay Resmi Gazete'de20 Eylül 2020 Pazar 10:57
  • Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı18 Eylül 2020 Cuma 16:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti