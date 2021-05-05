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ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz artırımı öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen: Faiz artırımı öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil

Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirdi.

Hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğine ilişkin değerlendirmelerine işaret eden Yellen, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil." dedi.

ABD ekonomisi için enflasyonun bir sorun olacağını düşünmediğini belirten Yellen, olsa bile Fed'in bununla baş edebilecek araçları olduğunu aktardı.

Yellen, salı günü The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirtmişti.

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini dile getiren Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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