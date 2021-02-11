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ABD Hazine Bakanı Yellen: Kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımı büyüyen bir sorun

ABD Hazine Bakanlığı, finansal sektör inovasyon politikasına ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
ABD Hazine Bakanı Yellen: Kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımı büyüyen bir sorun

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımının büyüyen bir sorun olduğunu belirterek, "sorumlu inovasyona" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, finansal sektör inovasyon politikasına ilişkin yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, politika yapıcılar, regülatörler ve özel sektörden uzmanların bir araya geldiği toplantıda Amerikan finans sisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik teknoloji çözümlerine odaklanıldığı aktarıldı.

"Risk patlamasının ortasındayız"
Hazine Bakanı Yellen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dolandırıcılık, kara para aklama, terör finansmanı ve veri gizliliğiyle ilgili bir risk patlamasının ortasında olunduğuna dikkati çekti.

Koronavirüs salgınının hayatın büyük bir kısmını çevrimiçi ortama taşıdığına işaret eden Yellen, suçların da bununla birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Yellen, toplumu ayakta tutan kurumları hedef alan daha çok ve karmaşık siber saldırılara şahit olunduğunu belirterek, "Kripto paralar ve sanal varlıkların kötüye kullanımı büyüyen bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.

İnovasyon vurgusu
Kripto paraların çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılarının karlarını aklamak için kullanıldığını ve terörizmi finanse etmek için bir araç olduğuna işaret eden Yellen, kurumların bu gibi suçlarla mücadelede önemli rol oynadığını, özel sektörün kötü aktörlerin mevcut teknolojileri kötüye kullanmasını engellemenin yollarını bularak muazzam kaynaklara yatırım yaptığını aktardı.

Yellen, inovasyonun bu sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini belirterek, "İnovasyon sadece kötü aktörlere karşı korunmak için bir kalkan olmamalıdır. İnovasyon aynı zamanda daha fazla insanın daha yüksek bir yaşam kalitesine ulaşmasına yardımcı olmak için bir merdiven olmalıdır." ifadesini kullandı.

Sorumlu inovasyona olduğu kadar adil inovasyona da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yellen, bunların finansal sistemin ve modern bilgi teknolojisinin faydalarını daha fazla kişiye sunmaya yardımcı olabilecek araçlar olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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