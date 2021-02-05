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ABD Hazine Bakanlığı: Yüksek oynaklık sırasında piyasa altyapısı dayanıklıydı

Bakan Yellen'in, piyasaların bütünlüğünü ve yatırımcıları korumanın zorunlu olduğuna inandığı belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı: Yüksek oynaklık sırasında piyasa altyapısı dayanıklıydı

ABD Hazine Bakanlığı, finansal piyasaların temel altyapısının, son dönemde yaşanan yüksek oynaklık ve işlem hacmi sırasında dayanıklılığını kanıtladığını bildirdi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Janet Yellen'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Merkez Bankası (Fed), New York Fed ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) başkanlarıyla son dönemde piyasalardaki oynaklığı değerlendirmek üzere toplantı düzenlediği kaydedildi.

Toplantıda hisse senedi, emtia ve ilgili piyasalardaki piyasa işlevselliği ile son dönemdeki uygulamaların görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Regülatörler, temel altyapının yüksek volatilite ve ağır işlem hacmi sırasında dayanıklı olduğuna inanıyor ve SEC'in olayları zamanında incelemesinin önemi konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, SEC ve CFTC'nin ticaret uygulamalarının yatırımcıların korunması ile adil ve verimli piyasa işleyişiyle tutarlı olup olmadığını gözden geçirdiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakan Yellen, piyasaların bütünlüğünü ve yatırımcıları korumanın zorunlu olduğuna inanıyor." ifadesine yer verildi.

Amerikan borsasında son dönemde bazı hisse fiyatlarında aşırı oynaklık ve sert yükselişler kaydedilmişti. Ülkede bir grup küçük yatırımcı, hedge fonların "kısa pozisyon" alarak kar ettiğini düşündükleri değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yapmıştı.

Bu şirketlerden biri olan GameStop'un hisseleri ocak ayında yüzde 1700 değer kazanırken son dönemde ilgi görmeyen telefon üreticileri Nokia ve BlackBerry ile sinema zinciri AMC gibi hisselerin fiyatlarında da kayda değer artış yaşanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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