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ABD hazinesi dördüncü çeyrekte 617 milyar dolar borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.
ABD hazinesi dördüncü çeyrekte 617 milyar dolar borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve 2021'in ocak-mart döneminlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustos ayında duyurulan tahminden 599 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hazinenin 2021'in ilk çeyreğinde de 1,127 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin bu yılın temmuz-eylül döneminde ise 454 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 1,782 trilyon dolar olduğunun bilgisi verildi.

Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde, hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde 947 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının varsayıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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