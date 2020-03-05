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ABD hükümetinden Polonya'ya tanksavar füzesi satışına onay

ABD, Polonya'ya 100 milyon dolar değerinde Javelin tipi tanksavar füzesi satışına onay verdi.
ABD hükümetinden Polonya'ya tanksavar füzesi satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Polonya'ya 189 adet Javelin tipi tanksavar füzesi satışının Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, siparişin 100 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Polonya'daki muhafazakar hükümet, son aylarda güvenilir müttefiki Washington'un ülke topraklarındaki varlığını artırmaya yönelik çabalarına hız vermişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ocak ayında ABD'den 32 adet ve 4.6 milyar dolar değerinde F-35 alımına yönelik anlaşmayı imzalamıştı.

Varşova ayrıca hava savunmasını güçlendirmek adına ABD yapımı HIMARS ve Patriot füze sistemleri de satın almış, ABD, Polonya'daki askeri varlığını 4 bin 500 askere çıkarmayı taahhüt etmişti.

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