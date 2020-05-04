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ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'Çin'in Kovid-19 salgınını kasten sakladığı' iddiası

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Çin yönetiminin, Wuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve bulaşıcılık derecesini tıbbi stok yapabilmek için kasten sakladığını ileri sürdü.
ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'Çin'in Kovid-19 salgınını kasten sakladığı' iddiası

Amerikan AP haber ajansına göre, İç Güvenlik Bakanlığı, Çin'in Kovid-19 salgınındaki tutumuna ilişkin 4 sayfalık bir rapor hazırladı. 

Çinli yetkililerin Ocak ayından bu yana salgını kasıtlı olarak sakladığı iddia edilen raporda, Çin'in ayrıca virüsün ciddiyetini önemsiz bir vaka gibi lanse etmeye çalıştığı belirtildi.

"İthalat yapılırken ihracat yasaklandı"
Öte yandan Çin'in bu süreçte çeşitli ülkeden yoğun bir şekilde tıbbi ekipman ithal etmeye başladığına dikkati çekilen raporda, tıbbi ekipman ihracatını yasaklayıp ilgili ticari verileri paylaşmayı da reddettiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Çin yönetiminin Kovid-19'un bulaşıcılığına dair Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) de bilgilendirmediği vurgulanan raporda, "Bu süreçte yapılan tıbbi ekipman ithalatı Ocak ayına ait ithalat ve ihracat verilerindeki anormallikle eşleşmektedir. ifadelerine yer verildi.

Gün içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kovid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürmüş, "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta buna benzer bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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