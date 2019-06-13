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"ABD ile ilişkilerimiz günden güne kötüleşiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD'nin ilişkilerinin günden güne kötüleştiğini ifade etti.
"ABD ile ilişkilerimiz günden güne kötüleşiyor"

Bir Rus TV kanalına açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, "İlişkiler kötüleşiyor, gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Son yıllarda mevcut idare Rusya’ya karşı yaptırımlarla ilgili onlarca karar aldı" ifadesini kullandı.

Putin, "Mantığın önünde sonunda üstün geleceğini ümit ediyoruz. Biz Amerikalı partnerlerimiz dâhil olmak üzere tüm partnerlerimizle önümüzdeki G20 zirvesi çerçevesinde faydalı kararlara ulaşabileceğimizi, ekonomi alanında işbirliği için gerekli istikrarlı koşulların oluşturulabileceğini umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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