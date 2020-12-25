  • BIST 1.430
  • Altın 453,668
  • Dolar 7,5793
  • Euro 9,2426
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -3 °C
»

ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirdi

ABD, İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif olması şartını getirdi.
ABD, İngiltere'den gelen tüm yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirdi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'den seyahatlerle ilgili bir düzenleme yaptı.

Buna göre, İngiltere'den ABD'ye uçacak tüm yolculardan Kovid-19 test sonuçları talep edilecek ve uygulama pazartesi günü başlayacak.

CDC açıklamasında, "(Uluslararası uçuşlarla ilgili) Bu ilave test şartı, Amerikan halkının sağlık ve güvenliğinin korunmasını destekleyecektir." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda, İngiltere'den ABD'ye uçacak yolcuların son 3 gün içerisinde Kovid-19 testi yaptırmış olmaları ve testlerinin negatif olması gerekiyor.

Yolcuların söz konusu test sonuçlarını uçuştan önce seyahat edecekleri hava yolu firmasına yazılı olarak bildirmesi zorunlu olacak.

Ayrıca PCR testinin yanı sıra antikor testi de kabul edilecek.

New York da aynı şart getirilmişti
Hafta içinde New York kenti, İngiltere'den gelecek yolculara negatif Kovid-19 testi şartı getirmişti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan'da Türk şirketleri anlaşmazlıklara ilişkin taleplerini yineledi25 Aralık 2020 Cuma 09:51
  • Kadir Topbaş'ın durumu ciddiyetini koruyor25 Aralık 2020 Cuma 09:46
  • Ankara polisinin 4 ilde düzenlediği sahte içki operasyonunda 27 gözaltı25 Aralık 2020 Cuma 09:32
  • Teknesine 'Covid-19' ismini verdi 25 Aralık 2020 Cuma 09:21
  • THY'den İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı25 Aralık 2020 Cuma 09:18
  • Kaza sonucu kaçan bir polisin cinayet şüphelisi için İzmir Polisi alarma geçti25 Aralık 2020 Cuma 09:18
  • Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı25 Aralık 2020 Cuma 09:17
  • Kısıtlamayı ihlal eden 2 arkadaşın 'su bahanesi' tutmadı: 6 bin 300 tl ceza25 Aralık 2020 Cuma 09:16
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 38 kişi hakkında gözaltı kararı25 Aralık 2020 Cuma 09:14
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Aralık 2020 Cuma 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti