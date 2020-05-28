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ABD, İran'a yaptırım muafiyetlerini tamamen kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Başkan Barack Obama imzalanan İran'a yaptırımlardan muafiyet sağlanan anlaşmanın geri kalan kısmını da sonlandırdıklarını ve 2 İranlı ismi yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.
ABD, İran'a yaptırım muafiyetlerini tamamen kaldırdı

ABD yönetiminin eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşma kapsamında İran'a uygulanan yaptırımlara yönelik sağlanan muafiyetlerin kalan kısmını da sonlandırdığı ve iki İranlı yetkiliye yaptırım uygulayacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) ile ilişkili projelerde uygulanan yaptırım muafiyetlerini 60 gün içinde yürürlüğe girecek şekilde sonlandırıyorum. İran'ın nükleer gerilimi devam ettirmesi bu iş birliğinin son bulması gerektiğini gösterdi. Nükleer zorbalığa devam etme girişimleri sadece rejime yönelik daha büyük baskıyı beraberinde getirecek." ifadelerini kullandı. 

2 KİŞİ DAHA LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Pompeo, ayrıca İran'ın nükleer programında görevli Macid Agha ve Amcad Sazgar isimli iki üst düzey yetkiliyi de yaptırım listesine aldıklarını kaydetti.

Sazgar, İran Atom Enerjisi Kurumunun direktörü iken Agha'nın aynı kurumda uranyum zenginleştirme ve santrifüjlerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

"BİR SEÇİM YAPMALILAR"

Pompeo, "İranlı bilim adamları nükleer silahların yaygınlaştırılması dışında barışçıl bir iş aramak veya yaptırımlara maruz kalma riskini almak arasında bir seçim yapmalı."dedi.

Mike Pompeo, Buşehr Nükleer Enerji Tesisi'nde güvenlik çalışmaları yapan uluslararası şirketlere işlerini sonlandırması için 90 günlük süre verdiklerini belirtti.

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