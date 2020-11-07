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ABD Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinde Demokratlar avantajlı, Senato'da yarış başa baş

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerdeki Kongre yarışında Temsilciler Meclisinde Demokratların avantajı sürerken, Senato'da yarış başa baş sürüyor.
ABD Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinde Demokratlar avantajlı, Senato'da yarış başa baş

Associated Press (AP) haber ajansının verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi seçimlerinde ise şu ana kadar Demokratlar 214, Cumhuriyetçiler ise 194 sandalyeyi garantiledi. 28 sandalye için ise yarış hala sürüyor.

Mevcut tabloya bakıldığında Demokratların 8 sandalyede üstünlüğü olduğu ve böylece Temsilciler Meclisinin çoğunluğu için gerekli 218 sandalyeye ulaşarak, 222 sandalyeyi bulmaları öngörülüyor.

Yarışın netleşmediği 18 sandalyede Cumhuriyetçilerin çoğunluğu sürerken Louisiana 5. Bölgede hiçbir adayın yüzde 50 çoğunluğu bulmadığı ve buradaki sandalye için ocak ayında ikinci tur seçim yapılacağı öngörülüyor.

Senato yarışında Cumhuriyetçiler önde görülüyor
100 sandalyeli Senatonun 35 üyesini belirlemek için yapılan seçimlerde Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerinde birer ve Georgia eyaletinde iki sandalye için yapılan seçimlerin sonucu henüz netleşmedi.

Mevcut tabloya bakıldığında, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar 48 koltuk kazandı. Söz konusu 4 koltukta da yarışı Cumhuriyetçi adayların önde götürdüğü görülüyor. Bu durumda Cumhuriyetçilerin Senato'daki 6 yıllık çoğunluğunu koruması ihtimali ortaya çıkıyor.

Georgia'daki iki koltuk için yarış ikinci tura kalabilir
Öte yandan Georgia'daki iki sandalye için süren yarışta, seçimin ikinci tura kalması bekleniyor.

3 adayın yarıştığı her iki koltuk için de şu anda hiçbir aday yüzde 50 çoğunluğu yakalayamadı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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