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ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

ABD'de Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.
ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.

Kongredeki beklenmedik olaylar nedeniyle Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilirken, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı.

Senato ve Temsilciler Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında, silahlı bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Savaş hali dışında ilk kez işgale uğradı
ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kaldı.

ABD Senatosunun internet sitesindeki bilgilere göre, Kongre binası en son ABD'nin bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814'te İngilizlerle yapılan savaş sırasında Washington işgal edildiğinde vandalizme uğramıştı.

İşgalci İngiliz birlikleri, 1814'te başkent Washington'a yürüdüğünde Kongrenin bulunduğu Capitol Hill binasını, başkanın rezidansı Beyaz Saray'ı ve başkentteki diğer simge yapıları ateşe vermişti.

Çıkan yangında başkentteki tüm kamu binaları yanarak yok olurken, yağmur Kongre binasını kül olmaktan kurtarmıştı.

Yangın en çok binanın ahşap döşemelerle kaplı ve Kongre Kütüphanesine ait kitapların, el yazmalarının bulunduğu Senato kanadına hasar vermişti. Alevler, Senato salonunun görkemli mermer sütunlarını kirece çevirmişti.

Dönemin Başkanı James Madison, Kongrenin geçici olarak Blodgett's Oteli'nde toplanmasına karar verdi.

Bina harap olmasına rağmen yasama faaliyeti aksamadan devam etti.

Ardından Kongre, 1819'da "Tuğla Capitol" adı verilen tuğladan yapılan bir binada geçici olarak ikamet etti.

Sonunda büyük bir inşa projesinin ardından eski Senato ve Temsilciler Meclisi salonları yeniden inşa edildi ve Kongre, aynı yerde hizmete devam etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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