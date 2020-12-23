ABD Kongresi'nden İsrail ile füze savunma iş birliğine 500 milyon dolarlık tahsisat

ABD Kongresinin kabul ettiği 2021 federal bütçe tahsisat yasa tasarısında, İsrail ile füze ve hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi için 500 milyon dolar ayrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato önceki gün kabul ettiği "2021 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasası", 900 milyar dolarlık "Koronavirüs ile Mücadele ve Ek Yardım Tahsisatlar Yasasının" yanı sıra 1,4 trilyon dolarlık federal hükümet bütçesini de içeriyor.

Tasarıda Savunma Bakanlığı harcamalarına ilişkin "Savunma Alım" ve "Savunma Araştırma, Geliştirme, Test ve Değerlendirme" başlıkları altında, "İsrail ile İşbirliği Programlarına 500 milyon dolar tahsis edilecek." deniliyor. Söz konusu kısımlarda, 73 milyon doların İsrail'den Demir Kubbe alımına, 177 milyon doların seyir füzelerinin geliştirilmesi dahil Kısa Menzilli Balistik Füze Savunma Programına tahsis edileceği belirtiliyor.

Ayrıca tasarıda, İsrail füze savunma mimarisinin önemli bir bileşeni olan "Arrow 3 Üst Kademe" füze sisteminin ortak geliştirilmesi için ise 77 milyon dolar tahsis ediliyor.

Tasarıda, ABD ile İsrail'in üzerinde ortak çalıştığı ve uzun menzilli karadan havaya ve havadan karaya füze tespit sisteminin de dahil olduğu "Arrow Sistemlerini Geliştirme Programına" ise 173 milyon dolar ayrılıyor.

ABD 2019'da yayınladığı Füze Savunma Durum Belgesinde İsrail ile 2028'e kadar ortak füze sistemlerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacağı ifade edilmişti. Belgede iş birliğine ilişkin şu ifadeler yer almıştı:

"ABD, 2019 mali yılından 2028 mali yılına kadar her yıl İsrail'in füze savunması için 500 milyon dolarlık vaadin de içinde bulunduğu yeni bir ABD-İsrail Mutabakatı ile desteklenen İsrail ile füze savunma ortaklığını güçlü bir şekilde devam ettirecektir. Bu mutabakat kapsamında Savunma Bakanlığı, İsrail ile kapsamlı iş birliğini sürdürecek ve benzer ABD savunma misyonları için İsrail'in araştırma-geliştirme çabalarından faydalanacaktır."