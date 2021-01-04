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ABD Kongresinin 117. dönemi, yeni üyelerin yemin etmesiyle başladı

ABD'de, 3 Kasım seçimlerini kazanan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yemin etmesiyle ABD Kongresinin 117. dönemi başladı.
ABD Kongresinin 117. dönemi, yeni üyelerin yemin etmesiyle başladı

3 Kasım'da temsil ettikleri eyaletlerde seçimleri kazanan Kongre'nin yeni üyeleri, başkent Washington'da yemin töreni heyecanı yaşadı.

Senato Genel Kurulundaki yemin seremonisinde, Senato'ya başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in huzurunda 32 senatör yemin ederek göreve başladı.

Törende yeni ya da seçimi yeniden kazanan senatörler yemin ederken, gündemde 3 Kasım'da kazananların belli olmadığı ve 5 Ocak'ta yapılacak 2. tur seçimlerine kalan Georgia eyalet seçimleri vardı.

2 sandalyenin sahibinin belli olacağı 5 Ocak'taki seçimlerde adaylar birbirine yakın seyrederken, halen 50 senatöre sahip Cumhuriyetçi Parti'nin kazanmaya daha yakın olduğu belirtiliyor.

Her 2 yılda bir yapılan seçimlerde tamamı yenilenen 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde de yemin töreni gerçekleştirildi.

Nancy Pelosi yeniden Temsilciler Meclisi başkanlığına seçildi
Öte yandan sonucu merakla beklenen Temsilciler Meclisi başkanlık seçimleri beklenenden daha yakın bir sonuçla bitti.

Oylamada Demokratları temsilen halen bu görevi yürüten Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi vekil Kevin McCarthy yarıştı.

216 vekilin oyunu alan Pelosi, 209 oyda kalan McCarthy'yi geride bırakarak 2 yıllığına yeniden bu göreve 4. kez seçildi.

3 Kasım'daki seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisinde 222 sandalye çıkarırken, Cumhuriyetçi Parti ise sandalye sayısını 211'e yükseltmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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