  • BIST 1.505
  • Altın 450,848
  • Dolar 7,2993
  • Euro 8,9873
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.
ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.

Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

New York Valisi, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'a 1000 ulusal muhafız gönderecek 
New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'da güvenliğin sağlanmasına destek amaçlı 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı. 

Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu. 

Vali Cuomo, barışçıl bir geçişin ABD demokrasisinin temel taşı olduğunu ve New York'un Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. 

Dün Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Kongre binasına girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri bina içinde güvenli bir yere götürülmüştü.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da mahkeme eski ETA lideri Ternera'nın İspanya'ya iadesine karar verdi07 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • ABD Kongresi baskınına ülkedeki değişik kesimlerden tepki geldi07 Ocak 2021 Perşembe 09:14
  • Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: KİK Zirvesi'nde, temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı07 Ocak 2021 Perşembe 09:13
  • Eski ABD Başkanı Bush: Yaşananları dehşete kapılarak izledik07 Ocak 2021 Perşembe 09:12
  • ABD basını, Kongredeki olayları 'bozguncuların işgali' olarak gördü07 Ocak 2021 Perşembe 09:11
  • Avrupa ülkeleri, ABD'de Kongre binasının işgal edilmesine tepki gösterdi07 Ocak 2021 Perşembe 09:10
  • Fransız muhalif lider Melanchon'dan ABD'deki olaylara sessiz kalan Macron'a tepki: Nereye gitti, yöneticileri nerede?07 Ocak 2021 Perşembe 09:09
  • AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD seçimini Biden kazanmıştır07 Ocak 2021 Perşembe 09:09
  • ABD'de Georgia eyaletindeki 2. tur seçimleri kazanan Demokratlar, Senatoda dengeyi sağladı07 Ocak 2021 Perşembe 09:08
  • Fransa: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır07 Ocak 2021 Perşembe 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti