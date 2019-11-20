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ABD Konsolosluk personeli 2 Türk’ten skandal görüntülü paylaşım

Adana ABD Konsolosluğu çalışanı bu iki kişi sosyal medyada ne yaptı, İslami değerlerle nasıl alay etti, o görüntülerle ne var? ABD Konsolosluk personeli 2 Türk’ten skandal görüntülü Cadılar Bayramı paylaşımı olayına dair tüm bu soruların cevapları:
ABD Konsolosluk personeli 2 Türk’ten skandal görüntülü paylaşım

Sosyal medya ABD Adana Konsolosluğu’nda görevli Türk çalışanların sergilediği rezaleti konuşuyor. ABD Konsolosluğu’nun iki Türk çalışan C.G. ile C.Y., dini değerlerle dalga geçen hareketlerde bulunup, bunu sosyal medyadan paylaştı. Tepkiler üzerine halkı kin ve tahrik suçundan haklarında soruşturma başlatıldı. Sözkonusu kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. 

Peki Adana ABD Adana Konsolosluğu çalışanı bu iki kişi sosyal medyada ne yaptı, İslami değerlerle nasıl alay etti, o görüntülerle ne var? ABD Konsolosluk personeli 2 Türk’ten skandal görüntüCadılar Bayramı paylaşımı olayına dair tüm bu soruların cevapları haberimizde:

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SKANDALIN DETAYLARI ŞÖYLE

ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan, biri erkek biri kadın C.G. ile C.Y. olan iki Türk çalışan, İslami değerlerle alay eden hareketler yapıp bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İkili üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçti ve bu anların görüntülerini paylaştı.

Rezil görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. 

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“CADILAR BAYRAMI”

31 Ekim Cadılar Bayramı'nda çekildiği belirtilen görüntülerde kadın kişi C.G., "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" sözleriyle, kutsal zemzem suyu ile alay ediyor.

DALGA ÜSTÜNE DALGA

Görüntünün devamında, erkek kişi C.Y. de elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve Arapların geleneksel olarak giydiği kıyafetlere bürünmüş şekilde "Bunu da için" diyerek kadehi gösteriyor ve içki içiyor. 

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Kadın personel de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, "Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?" diyerek dalga geçiyor. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yayınlanan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ABD Konsolosluğu çalışanı bu iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve C.G. ile C.Y. gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kişilerin iddialarla ilgili ifadeleri alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

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Açıklamada "Sosyal medyada çıkan İslam dinine hakaret konulu bir kısım haberler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğu'nda görev yapan  C.Y. (38) ve  doğumlu Ç.G. (30)  isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde  Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır." Denildi. 
 

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