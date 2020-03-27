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ABD, koronavirüs salgını nedeniyle yardım istedi

Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD, Asya ve Avrupa ülkelerinden tıbbi cihaz yardımı istedi. Talep edilen malzemeler arasında el dezenfektanı, respirator ve ventilator bulunuyor.
ABD, koronavirüs salgını nedeniyle yardım istedi

Dünyada en çok koranavirüs vakasının yaşandığı ülke olan ABD, ülkede yaşanan tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı Asya ve Avrupa ülkelerinden kendilerine el dezenfekte, respirator ve ventilator yardımında bulunmalarını veya satmalarını istedi.

GÜNEY KORE'DEN ÖZEL YARDIM İSTEDİ

Amerikan haber kanalı CNN, ABD'nin diğer ülkelerden istediği tıbbi malzeme listesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel olarak Güney Kore Başkanı Moon Jae-in'i arayarak kendilerine test kiti ve diğer tıbbi malzemeler verip veremeyeceğini sordu. Güney Kore Başkanlık yetkilileri de Trump'ın acil bir şekilde Moon'u arayarak yardım talep ettiğini doğruladı.

Beyaz Saray'da görev yapan üçüncü kademe diplomat olan David Hale'de Amerika'ya yardım edebilecek ülkelerin listesini hazırlattığı belirtildi.

ASLA TALEP ETMEYECEĞİZ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, virüs ile mücadelede asla başka ülkelere bağlı kalmayacaklarını ve asla talep eden bir ülke olmayacaklarını söylemişti.

Öte yandan, ABD'de yeni tip koronavirüs vakaları toplamda 85 bin 755'e yükseldi. ABD, bu sayıyla koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü haline geldi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise bin 304'e yükseldi.

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