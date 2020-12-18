  • BIST 1.399
  • Altın 467,095
  • Dolar 7,7206
  • Euro 9,4568
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 6 °C
»

ABD kurumlarına yönelik siber saldırı Senato'nun gündeminde

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların "ciddi, karmaşık ve devam etmekte" olduğunu açıkladı.
ABD kurumlarına yönelik siber saldırı Senato'nun gündeminde

ABD'de nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi başta olmak üzere birçok bakanlık federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yaratmaya devam ediyor. 

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Inhofe ile Komitenin Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, konuyla ilgili yönetim yetkililerinden aldıkları brifingden sonra ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'ye karşı, ciddi, karmaşık ve devam eden siber saldırı konusunda ilk bilgileri aldık. Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil, ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak siber erişimin devam ettiğini ve Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İki senatör, ABD yönetimine, bu girişime karşı gerekli adımları atması çağrısında bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin siber güvenlik kabiliyetini geliştirmek için ayrılan fon ile Kongre'den geçen hafta geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı bir an önce onaylaması gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, ABD Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına korsanlarca erişim sağlandığı biliniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi18 Aralık 2020 Cuma 09:09
  • ABD kurumlarına yönelik siber saldırı Senato'nun gündeminde18 Aralık 2020 Cuma 09:05
  • Vietnam kıyılarında kargo gemisi battı: 15 kişi kayıp18 Aralık 2020 Cuma 09:05
  • Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak18 Aralık 2020 Cuma 09:04
  • Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü18 Aralık 2020 Cuma 09:03
  • Irak Başbakanı Kazımi: Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddi18 Aralık 2020 Cuma 09:03
  • İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon18 Aralık 2020 Cuma 09:02
  • KKTC'de (Kovid-19) alarmı: Yakalanan mültecilerde pozitif vaka17 Aralık 2020 Perşembe 22:50
  • Yaşlı kadın elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti17 Aralık 2020 Perşembe 22:49
  • Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır17 Aralık 2020 Perşembe 21:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti