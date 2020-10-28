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ABD medyası yazdı: Trump Japonya eski Başbakanı Abe ziyaretinde ikram masraflarını fatura etti

ABD Başkanı Trump’ın Florida’da yer alan Mar-a-Lago adlı otelinde Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe'nin ziyareti sırasında bir bardak suya 3 dolar, bir çiçek buketine 6 bin dolar fatura kestiği iddia edildi.
ABD medyası yazdı: Trump Japonya eski Başbakanı Abe ziyaretinde ikram masraflarını fatura etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddialarının ardından The Washington Post gazetesi, Trump’ın şirketlerine görev süresi boyunca hükümet tarafından en  2,5 milyon dolar ödeme yapıldığını ileri sürdü. ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Washington Post’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Florida’da yer alan Mar-a-Lago adlı otelinde Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe'nin ziyareti sırasında bir bardak suya 3 dolar ve bir çiçek buketine 6 bin dolar fatura kestiği iddia edildi.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Beyaz Saray, Trump’ın 'vergi mükelleflerinden kar elde etmeye' teşebbüs etmediğin açıklamasında bulunarak, iddiaları reddetti.

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