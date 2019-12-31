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ABD Merkez Bankası: Trump'ın tarifeleri bizi batırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomistleri, ABD Başkanı Trump'ın başlattığı ticaret savaşının, ülkede iş kaybına ve yüksek fiyatlara neden olduğunu tespit etti.
ABD Merkez Bankası: Trump'ın tarifeleri bizi batırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomistleri Aaron Flaaen ve Justin Pierce tarafından hazırlanan '2018-2019 Küresel Tarifelerin ABD Üretim Sektörüne Etkisi' konulu araştırmaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında demir çelik gibi çeşitli ürünlerin ithalatına getirdiği ek gümrük vergileri imalat sektöründe iş kaybına ve üretici fiyatlarında artışa sebep oldu.

"TİCARET SAVAŞI, ABD'Yİ VURDU"

Trump'ın ek gümrük tarifelerinin, iç pazarda ithal ürünlerinin rekabetinden koruyarak ABD merkezli bazı üreticilerin pazar paylarını artırabileceğine işaret edilen araştırmada, üretim maliyetlerindeki artışın ABD'li üreticilerin ihracat pazarlarında ve iç pazarda rekabet gücüne zarar verebileceğine vurgu yapıldı.

Araştırmada, ABD ile ticaret ortakları arasındaki yeni tarifelerin uzun vadeli etkilerinin beklenenden daha farklı sonuç verebileceği ve tarifelerin şu ana kadar ülkenin imalat sektörüne ivme kazandırmadığı belirtildi.

TARİFELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER BAZ ALINDI

Çalışmada sadece tarifelerde gerçekleşen değişikliklere odaklanıldığına ve gelecek ticaret politikasına yönelik belirsizliklerin çalışmaya katılmadığına vurgu yapılan araştırmada, "İmalat sektörünün istihdamındaki göreceli düşüşler ve üretici fiyatlarındaki göreceli artışlar 2018 tarifeleri ile ilişkilidir" ifadesine yer verildi.

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLER

Fed’in araştırmasına göre, Trump’ın politikalarından etkilenen ülkelerin ticaret misillemelerinden olumsuz olarak en çok etkilenen sektörler de demir ve çelik, otomobil üreticileri, ev aletleri, ses ve video ekipmanları, bilgisayar ekipmanı, böcek ilaçları, manyetik, optik medya ve deri oldu.

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