ABD merkezli uygulama Filistin'e yardımları askıya aldı

ABD merkezli Venmo uygulaması sosyal medyada tepkilere yol açan bir karar alarak İsrail saldırısı altındaki Filistin’e yapılan yardımları askıya aldı.

Venmo'dan yapılan açıklamada Filistin'e yardımların dondurulma gerekçesi olarak "güvenlik endişeleri" gösterildi.

Venmo kendisine yöneltilen sorulara "yasaları uyguluyoruz" yanıtını verdi. ABD merkezli uygulamanın içinde Filistin, yardım ve fon ifadeleri geçen ödemeleri geri çevirdiği belirtiliyor.

48 SAAT BEKLETİYOR

Haftabaşında Twitter'dan deneyimini paylaşan bir kullanıcı Venmo'nun kendisinden, "ödeme amacı, ödemenin yapılacağı kişi/kurum ve bulunduğu yer, ödemenin nasıl kullanılacağı" gibi detaylı bilgiler istediğini yazdı.

Venmo'nun normal şartlarda bu bilgileri istemediği belirtildi. Venmo, Mashable'a yaptığı açıklamada, "Ödemeleri tamamen durdurmuyoruz. Sadece 48 saate kadar varan bir inceleme sürecimiz var. Çoğu durumda gecikme oldukça kısa sürüyor.