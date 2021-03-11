  • BIST 1.575
  • Altın 415,685
  • Dolar 7,4402
  • Euro 8,8776
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in iki çocuğunu ve onlara ait 6 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.
ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Şubat'taki darbeden bu yana Myanmar'da düzenlenen protestolara yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, ABD'nin, bu ülkeye yönelik başlattığı yaptırımlara yenilerini eklediğini kaydetti.

Antony Blinken, "ABD, Mynamar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in iki yetişkin çocuğu Aung Pyae Sone ve Khin Thiri Thet ile bunların sahip olduğu veya yönettiği 6 kuruluşu 14014 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım listesine aldı. Aung Pyae Sone ve Khin Thiri Thet uzun zamandır Genelkurmay Başkanı ile olan bağlarını zenginlik edinmek için kullanıyorlar. Darbenin elebaşları ile onların aileleri, demokrasiye baskısını artıran ve şiddete başvuran rejimden menfaat devşirememeliler." ifadesini kullandı.

Blinken, attıkları bu adımın, 11 Şubat'ta getirilen yaptırımların ve 4 Mart'ta Ticaret Bakanlığının Myanmar'a ithalat ve ihracat kısıtlamaları getirmesi ile atılan adımların devamı niteliği taşıdığını dile getirdi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise Hlaing'in iki çocuğuna ait, "A&M Mahar Limited Şirketi", "Sky One İnşaat Şirketi", "The Yangon Restaurant", "The Yangon Gallery", "Everfit Limited Şirketi" ve "Seventh Sense Limited Şirketinin", bahse konu 6 kuruluş olduğu duyuruldu.

Myanmar darbesi ve sonrasında yaşananlar
Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine getirmişti.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim uygulanmasına karar vermişti.

ABD de Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile yardımcısı Soe Win'i, 11 Şubat'ta yaptırım listesine almıştı.

ABD yönetimi 4 Mart'ta ise Myanmar Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve üst düzey askeri yetkilileri, ticaret kara listesine eklemişti.

Washington ayrıca Myanmar'ı askeri alanda ihracat kontrol kısıtlamalarına da tabi tuttuğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da, çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu11 Mart 2021 Perşembe 09:28
  • Polisten kaçan 3 şüpheli, 15 kilometrelik film gibi kovalamaca sonucu yakalandı11 Mart 2021 Perşembe 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Mart 2021 Perşembe 09:22
  • Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak11 Mart 2021 Perşembe 09:22
  • New York'taki restoranların iç mekanlarında 19 Mart'tan itibaren yüzde 50 kapasite kullanılabilecek11 Mart 2021 Perşembe 09:21
  • Endonezya'da otobüs vadiye uçtu: 27 ölü, 39 yaralı11 Mart 2021 Perşembe 09:21
  • Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi11 Mart 2021 Perşembe 09:20
  • ABD'nin ham petrol stokları arttı11 Mart 2021 Perşembe 09:19
  • ABD Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun11 Mart 2021 Perşembe 09:19
  • Senegal'de sokak gösterilerinde yaşamını yitirenler için ulusal yas ilan edilecek11 Mart 2021 Perşembe 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti