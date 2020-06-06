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ABD ordusu Washington'a sevkiyat yapıyor

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un gözaltında boğularak öldürülmesinin ardından patlak veren gösteriler devam ederken, başkent Washington'a doğru yola çıkan çok sayıda zırhlı araç ve Ulusal Muhafız görüntülendi.
ABD ordusu Washington'a sevkiyat yapıyor

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un gözaltında boğularak öldürülmesinin ardından patlak veren gösteriler, tüm ülkede şiddet olaylarına dönüştü.

Birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Ulusal Muhafızlar görevlendirildi, ABD ordusu da gerekli olduğu halde stratejik noktalarda müdahaleye hazır tutuluyor.

ZIRHLILAR VE ULUSAL MUHAFIZ WASHİNGTON YOLUNDA

Önceki gün Başkan Trump ile Pentagon arasında, ordunun Washington'da kullanılması konusunda fikir ayrılığı yaşanırken, son olarak Savunma Bakanı Mark Esper, orduyu şimdilik kullanmayacaklarını, ancak başkentin hemen dışındaki askeri üslerde konuşlanacaklarını belirtmişti.

Son olarak Washington'da görev amlak üzere çok sayıda Ulusal Muhafız birliğinin ve beraberinde zırhlı aracın başkente girdiği gözlendi.

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