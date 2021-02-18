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ABD ordusunun üçte biri Kovid-19 aşısı olmayı reddediyor

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısını ordu içinde gönüllülük esasına göre dağıtırken, çok sayıda askerin aşı olmayı reddetmesi dikkati çekti. Pentagon Sözcüsü, ordudaki aşıyı kabul oranının Amerikan toplumundaki genel oranı yansıttığını belirtti.
ABD ordusunun üçte biri Kovid-19 aşısı olmayı reddediyor

ABD Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Direktör Yardımcısı Tümgeneral Jeff Taliaferro, ABD ordusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına gönüllü olanların oranının üçte iki civarında olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısını ordu içinde gönüllülük esasına göre dağıtırken, çok sayıda askerin aşı olmayı reddetmesi dikkati çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuşan Tümgeneral Taliaferro, "Aşıyı kabul oranı üçte iki civarındadır." ifadelerini kullandı.

Bu bulgunun ilk elde edilen verilere dayandığını belirten ABD'li general, aşı dağıtım sürecinin devam ettiğini ve bu oranın artacağını kaydetti.

Taliaferro'nun bu açıklaması Washington'da orduda askerlerin üçte birinin aşıyı reddettiği yorumlarına yol açarken, konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby ise ordudaki aşıyı kabul oranının Amerikan toplumundaki genel oranı yansıttığını belirtti.

Kirby kaç kişinin aşıyı reddettiğine ilişkin verilere yer vermezken, şu ana kadar dağıtılan aşı sayısının 916 bin 500'ün üzerinde olduğuna işaret etti.

Sözcü hafta sonuna kadar ordudaki aşılama sayısının bir milyonu geçeceğini belirtti.

Kirby de aşının acil kullanım aşamasında olduğu için gönüllülük esasına göre yapıldığını ancak ilerleyen zamanlarda aşıyı kabul oranının artacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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